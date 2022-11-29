ЧМ-2022: На матче Уэльс-Англия забито 3 мяча

00:25

Прошёл длинный заброс к правому краю штрафной, Рашфорд, подхватив атаку, сместился в центр, обыграл защитника и мощно пробил с левой - мяч проскочил между ног голкипера! Дубль Маркуса! 0:3.

23:52

Сделана игра за две минуты! Рашфорд накрыл Дэвиса на фланге, далее Кейн от края штрафной прострелил на дальнюю штангу, а набежавший Фоден без помех замкнул атаку! 0:2.

23:50

Рашфорд взялся за исполнение штрафного удара, сильно направив мяч во вратарский угол! Практически в девятку! 0:1 в пользу Англии.

23:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу.

Проходит матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Уэльса и Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, игра началась на стадионе "Ахмед бин Али", вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени

Стартовые оставы

Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс, Аллен, Рэмси, Мур, Бэйл, Джеймс.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Шоу, Беллингем, Хендерсон, Райс, Фоден, Рашфорд, Кейн.

Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году. В финале турнира Англия обыграла Германию со счётом 4:2.