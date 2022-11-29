ЧМ-2022: Первый гол матча Иран-США

23:38

Адамс покатил мяч на Маккенни на левом фланге. Тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию! 0:1 в пользу США.

23:00

В Катаре начался матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Ирана и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, игра проходит на стадионе "Эль-Тумама", вмещающем 44 400 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Баку.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Маджид Хоссейни, Мортеза Пуралиганджи, Милад Мохаммади, Ахмад Нуроллахи, Саид Эззатоллахи, Эхсан Хаджсафи, Али Голизаде, Сердар Азмун, Мехди Тареми.

США: Мэтт Тёрнер, Серджино Дест, Кэмерон Картер-Викерс, Тим Рим, Энтони Робинсон, Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Джошуа Сарджент.