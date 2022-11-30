https://news.day.az/sport/1515457.html Массовая драка на турнире в России - ВИДЕО
Массовая драка на турнире в России - ВИДЕО
На турнире "STRELKA", который состоялся в Хабаровске в эти выходные, произошла массовая драка между организаторами турнира и бойцами со Средней Азии.
Как передает Day.Az, причиной стала неспортивное поведение одного из бойцов.
Решением судьи, из-за неоднократных нарушений правил, стала дисквалификация. Группа поддержки бойца пыталась физически оспорить решение, но была остановлена службой безопасности.
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