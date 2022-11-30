Массовая драка на турнире в России

На турнире "STRELKA", который состоялся в Хабаровске в эти выходные, произошла массовая драка между организаторами турнира и бойцами со Средней Азии.

Как передает Day.Az, причиной стала неспортивное поведение одного из бойцов.

Решением судьи, из-за неоднократных нарушений правил, стала дисквалификация. Группа поддержки бойца пыталась физически оспорить решение, но была остановлена службой безопасности.