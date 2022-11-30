Матч чемпионата мира по футболу будет судить женщина

Судья из Франции Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая будет работать на матче мужского чемпионата мира по футболу в качестве главного арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az.

Француженка назначена на матч третьего тура группового этапа между национальными командами Германии и Коста-Рики. Помогать ей будут линейные арбитры Неуза Бакк (Бразилия) и Карен Диас (Мексика).

Встреча состоится 1 декабря. Стартовый свиток для команд прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

38-летняя Фраппар в 2019 году судила матч за Суперкубок УЕФА между лондонским "Челси" и "Ливерпулем", став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд.

Также она обслуживала матчи чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".