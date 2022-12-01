Стал известен спортсмен, у которого больше всех фальшивых подписчиков
Американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс занимает третье место по величине фанатской базы в Instagram с 136,7 млн подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Scams.info провел исследование, которое показало, что 26,17 процента (35,8 млн) подписчиков баскетболиста являются фальшивыми, это самый высокий процент среди спортсменов.
Второе место занимает футболист сборной Португалии Криштиану Роналду. 25,16 процента его подписчиков оцениваются как фейковые (124,6 млн). На третьей строчке расположился капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл (24,62%).
Спортсмены с самым высоким процентом фальшивых подписчиков:
1. Леброн Джеймc (баcкетбол, 26,17%)
2. Криштиану Роналду (футбол, 25,16%)
3. Гарет Бэйл (футбол, 24,62%)
4. Карим Бензема (футбол, 24,40%)
5. Марcело (футбол, 23,78%)
6. Поль Погба (футбол, 23,65%)
7. Cерхио Рамоc (футбол, 23,39%)
8. Лионель Меccи (футбол, 23,29%)
9. Дэвид Бекхэм (футбол, 23,25%)
10. Златан Ибрагимович (футбол 23,13%).
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