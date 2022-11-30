В Катаре погибли сотни мигрантов при подготовке к чемпионату мира

Генеральный секретарь катарского Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира - 2022 Хасан аль‑Тавади рассказал, что число погибших рабочих‑мигрантов, задействованных при строительстве объектов составляет от 400 до 500 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По оценкам, смертей около 400. Между 400 и 500. Точной цифры у меня нет. Одна смерть - это уже слишком много.

С каждым годом стандарты здоровья и безопасности на объектах улучшаются, по крайней мере на наших объектах, объектах чемпионата мира, за которые мы несем ответственность", - сказал аль‑Тавади в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Катар многократно критиковали за ситуацию с правами человека и условия для рабочих-мигрантов во время строительства стадионов для проведения турнира.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного тура в группе С: Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика, а также в квартете D: Австралия - Дания и Тунис - Франция.