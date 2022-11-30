Звезда UFC Диас покинул промоушен

Американский боец смешанного стиля (ММА) Нейт Диас покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на представителей команды спортсмена, передает Day.Az.

Уточняется, что 37-летний Диас разорвал контракт с промоушеном еще в сентябре 2022 года после победы над соотечественником Тони Фергюсоном, однако официально его не исключали из списка бойцов организации до настоящего момента. В настоящее время спортсмен имеет статус свободного агента.

10 сентября Диас победил Фергюсона в четвертом раунде на турнире UFC 279. Его соперником в главном бою вечера должен был стать шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, однако он провалил взвешивание. Чимаев подрался с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте схватки.

Диас выступал в UFC с февраля 2007 года. Всего за профессиональную карьеру в промоушене он провел 30 боев, в 11 из которых проиграл и в 19 одержал победу. В марте 2016 года американец нанес первое поражение в UFC ирландскому бойцу Конору Макгрегору.