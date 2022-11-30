Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Насром»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации испанской газеты Marca, саудовцы предлагают 37-летнему нападающему подписать трудовой договор сроком на 2,5 года на общую сумму в €500 млн.

Отмечается, что ни один клуб из Европы или американской MLS не может предложить португальцу сопоставимые условия.

Никаких бюрократических преград к подписанию такого контракта нет, так как после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" Роналду находится в статусе свободного агента.