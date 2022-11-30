Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рискует пропустить матч с Тунисом из-за повреждения лодыжки. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам готов предоставить отдых 23-летнему футболисту, чтобы не подвергать его риску усугубления травмы перед решающими матчами мундиаля.

Однако сам Мбаппе хочет выйти на поле для того, чтобы улучшить статистику и приблизиться к рекорду Жюста Фонтена по голам за Францию на мировых первенствах. Для этого Килиану необходимо забить еще шесть раз.

Сборная Франции 26 ноября стала первой из команд-участниц чемпионата мира, обеспечившей себе участие в плей-офф турнира в Катаре. В двух стартовых матчах ЧМ-2022 французы одержали победы над Австралией (4:1) и Данией (2:1).

Мбаппе забил на чемпионате мира - 2022 три гола и является одним из лучших снайперов турнира.