https://news.day.az/sport/1515696.html ЧМ-2022: Австралия открыла счет в матче с Данией - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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ЧМ-2022: Австралия открыла счет в матче с Данией - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
20:12
Австралия открыла счет в матче, подловив Данию в контратаке! Леки влетел в штрафную, раскачал Меле и идеально пробил под дальнюю штангу - Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.
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19:01
В Катаре начался матч 3-го тура группы D, в котором встречаются сборные Австралии и Дании.
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