ЧМ-2022: Австралия открыла счет в матче с Данией
İllik 13.99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

20:12

Австралия открыла счет в матче, подловив Данию в контратаке! Леки влетел в штрафную, раскачал Меле и идеально пробил под дальнюю штангу - Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

---------
19:01

В Катаре начался матч 3-го тура группы D, в котором встречаются сборные Австралии и Дании.