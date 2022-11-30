ЧМ-2022: Австралия открыла счет в матче с Данией

20:12

Австралия открыла счет в матче, подловив Данию в контратаке! Леки влетел в штрафную, раскачал Меле и идеально пробил под дальнюю штангу - Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

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19:01

В Катаре начался матч 3-го тура группы D, в котором встречаются сборные Австралии и Дании.