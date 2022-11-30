Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован с общим отеком, поскольку он борется с раком. Об этом сообщает ESPN Brasil, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.