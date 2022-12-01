Азеррейл вновь обыграл Славию и вышел в 1/16 финала Кубка Челлендж

Азербайджанский волейбольный клуб "Азеррейл" сегодня провел свой второй еврокубковый матч в сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на стадии 1/32 финала Кубка Челлендж среди женщин подопечные Эльдара Юсубова в столичном Центре волейбола обыграли "Славию" (Словакия) со счетом 3:0.

Первый поединок, прошедший накануне, также остался за хозяйками площадки (3:1), которые вышли в следующий круг еврокубка, где сыграют с "Зюле" (Германия).

Ответный матч 1/32 финала Кубка Челлендж

Славия - Азеррейл 0:3 (24:26, 14:25, 21:25)

