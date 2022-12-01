Месси обновил рекорд Марадоны

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обновил рекорд своего соотечественника Диего Марадоны по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Игра против сборной Польши в третьем туре группового этапа мундиаля в Катаре стала для Месси 22-й по счету на чемпионатах мира, Марадона же сыграл 21 матч.

Отметим, что у обоих футболистов по восемь голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).