https://news.day.az/sport/1515763.html Месси обновил рекорд Марадоны
Месси обновил рекорд Марадоны
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обновил рекорд своего соотечественника Диего Марадоны по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Игра против сборной Польши в третьем туре группового этапа мундиаля в Катаре стала для Месси 22-й по счету на чемпионатах мира, Марадона же сыграл 21 матч.
Отметим, что у обоих футболистов по восемь голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).
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