Месси обновил рекорд Марадоны
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обновил рекорд своего соотечественника Диего Марадоны по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Игра против сборной Польши в третьем туре группового этапа мундиаля в Катаре стала для Месси 22-й по счету на чемпионатах мира, Марадона же сыграл 21 матч.

Отметим, что у обоих футболистов по восемь голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).