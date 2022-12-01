Дочь Пеле раскрыла причину его экстренной госпитализации

Келли Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, раскрыла причину его экстренной госпитализации.

Ранее о том, что легендарный спортсмен оказался в больнице, сообщало издание ESPN, заявляя, что на фоне борьбы с онкологией у Пеле диагностировали "общий отек".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в социальных сетях Келли уточнила, что лечение под наблюдением врачей в медицинском учреждении нужно для корректировки назначенных Пеле медикаментов. По ее словам, отца навещают члены семьи, находящиеся в Бразилии.

В начале 2022-го Пеле лежал в больнице для прохождения курса химиотерапии. Напомним, что в 2021 году спортсмен уже перенес операцию по удалению опухоли на толстой кишке.

Пеле - бывший бразильский нападающий, играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". В составе национальной сборной футболист провел 92 матча и забил 77 голов.

Пеле является единственным в мире футболистом, который три раза становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). По версии футбольной комиссии ФИФА, бразилец признан лучшим игроком XX века.