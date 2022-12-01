Главный тренер сборной Мексики Мартино покинул команду

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино объявил о своем уходе из национальной команды после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я полностью беру на себя ответственность за этот результат, ставший для нас большим разочарованием. Мой контракт закончился в тот момент, когда судья дал финальный свисток, и больше ничего не поделаешь", - цитирует слова, сказанные Мартино на послематчевой пресс-конференции, ESPN.

Сборная Мексики впервые с 1978 года не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

На мировом первенстве в Катаре мексиканцы одержали победу над командой Саудовской Аравии (2:1), сыграли вничью с поляками (0:0) и потерпели поражение от сборной Аргентины (0:2). Они набрали четыре очка - столько же, сколько команда Польши, однако уступили европейцам путевку в 1/8 финала за счет худшей статистики забитых и пропущенных мячей.