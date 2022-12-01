Альварес извинился перед Месси

Абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес попросил прощения у аргентинского футболиста Лионеля Месси, которого он ранее обвинил в оскорблении Мексики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В последние несколько дней меня увлекла страсть и любовь, которые я испытываю к своей стране, и я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь", - написал Альварес в соцсетях.

Ранее Альварес возмутился поведением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси после матча сборной Мексики с аргентинцами на ЧМ. Поводом для критики стало появившееся видео из раздевалки сборной Аргентины. Согласно ролику Месси сначала слегка пинает футболку одного из игроков сборной Мексики, затем встает на нее. Альварес считает, что своими действиями Месси оскорбил Мексику.

Между тем, за футболиста заступились его коллеги по цеху. Так, экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэру упрекнул Альвареса в отсутствии широкого кругозора в футболе.

"Сеньор Канело, не ищите оправданий или проблем, вы наверняка ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после игры из-за пота", - сказал Агуэро.

Матч ЧМ-2022 Аргентина - Мексика прошел 26 ноября. Результат - 2:0 в пользу Аргентины. На счету Месси - гол и голевая передача.