УЕФА сделал выплату "Карабаху"

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" получил очередную выплату от УЕФА.

Как сообщили Day.Az в АФФА, агдамскому клубу было выплачено 139 000 евро (247 000 манатов) в рамках программы по выделению финансовых средств от УЕФА в связи с пандемией COVID-19 для клубов, выступавших в еврокубках. "Карабаху" эта выплата полагалась за участие в Лиге конференций сезона 2021/22. Средства были перечислены на счет клуба посредством АФФА.

