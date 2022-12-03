Стали известны условия, при которых Перес готов подписать Мбаппе в «Реал»

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов приобрести форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает Defensa Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, Перес готов вновь позвать звездного француза в команду, если будут соблюдены два условия. Президент "Реала" при подписании Мбаппе хочет соблюдения правил клуба по маркетинговым и рекламным операциям. Также необходимо учесть структуру зарплат в команде. В испанском клубе не готовы платить Мбаппе столько же, сколько он имеет в "ПСЖ".

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 14 матчах своей команды в чемпионате Франции, отметившись 12 забитыми мячами и отдав две результативные передачи.

Сейчас нападающий сосредоточен на выступлении за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. После группового этапа он с тремя мячами является лучшим бомбардиром команды.