«Манчестер Юнайтед» подпишет нового вратаря

Швейцарский вратарь менхенгладбахской "Боруссии" Ян Зоммер близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Stern со ссылкой на Bild, передает Day.Az.

По данным источника, немецкий клуб зимой готов расстаться с Зоммером, контракт которого заканчивается летом 2023 года. Представители "МЮ" уже связались с голкипером.

Отмечается, что в случае трансфера швейцарца "Юнайтед" не будет продлевать соглашение с испанским вратарем Давидом де Хеа, которое также рассчитано до конца нынешнего сезона.

33-летний Зоммер выступает за "Боруссию" с 2014 года. В текущем сезоне Бундеслиги голкипер принял участие в десяти играх, в которых пропустил 14 мячей. В настоящее время он выступает в составе сборной Швейцарии на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

6 декабря команда Зоммера встретится со сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ. Начало встречи в 23.00 по бакинскому времени.