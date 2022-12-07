Азербайджанский баскетболист поступил в школу НБА

Юный азербайджанский баскетболист Гусейн Гафланов отправился в Литву, где поступил в местную школу НБА.

Как сообщает Day.Az в Федерации баскетбола Азербайджана, 14-летний Гафланов ростом 2,06 м будет учиться в школе Вильнюса до лета 2024 года, после чего получит шанс пройти просмотр и в будущем стать первым азербайджанцем в НБА.

Федерация баскетбола Азербайджана помогает Гафланову в его карьере.

