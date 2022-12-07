https://news.day.az/sport/1517322.html Азербайджанский баскетболист поступил в школу НБА
Федерация баскетбола Азербайджана помогает Гафланову в его карьере.
Азербайджанский баскетболист поступил в школу НБА
Юный азербайджанский баскетболист Гусейн Гафланов отправился в Литву, где поступил в местную школу НБА.
Как сообщает Day.Az в Федерации баскетбола Азербайджана, 14-летний Гафланов ростом 2,06 м будет учиться в школе Вильнюса до лета 2024 года, после чего получит шанс пройти просмотр и в будущем стать первым азербайджанцем в НБА.
Федерация баскетбола Азербайджана помогает Гафланову в его карьере.
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