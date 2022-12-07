«ПСЖ» интересуется футболистом сборной Англии Беллингемом

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался об интересе клуба к полузащитнику дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуду Беллингему. Его слова передает известный журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он потрясающий игрок. Один из лучших на ЧМ-2022. Он спокоен, уверен в себе. Все клубы хотят его подписать, я не собираюсь этого скрывать. Я уважаю "Дортмунд", поэтому тот, кто хочет Беллингема, должен говорить с "Боруссией", - сказал Аль-Хелаифи.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Джуд Беллингем принял участие в 15 матчах, отметившись тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. На чемпионате мира - 2022 в Катаре английский полузащитник забил два мяча и отдал две голевые передачи в четырех матчах. Его национальная команда сыграет с Францией в четвертьфинале мундиаля.