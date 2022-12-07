Месси о своем 1000-м матче в профессиональной карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в социальных сетях высказался о том, что он провел 1000-й матч в профессиональной карьере, сыграв со сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 (2:1), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уже тысяча матчей, это безумие. Я выхожу на поле с таким же энтузиазмом, который испытывал в первом матче на профессиональном уровне. Огромное спасибо всем, кто сопровождал меня в этом прекрасном путешествии", - написал Месси.

9 декабря сборная Аргентины сыграет в четвертьфинале с Нидерландами.

На чемпионате мира в Катаре Месси провел четыре матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его национальная команда заняла первое место в группе.