УЕФА оштрафовал Ирландию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Ирландии за исполнение игроками женской команды песни, которая ассоциируется с Ирландской республиканской армией (ИРА).

11 октября футболистки сборной Ирландии обыграли команду Шотландии (1:0) и завоевали путевку на чемпионат мира, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии в 2023 году.

После этого матча в сети появилась видеозапись празднования из раздевалки, на которой футболистки прыгают и распевают припев из песни группы Wolfe Tones "Celtic Symphony": "Ooh ah, up the 'RA". Исполнение этой песни связано с поддержкой ИРА.

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА наказала ирландскую федерацию за "нарушение основных правил приличия".