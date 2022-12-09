Президент UFC назвал футбол самым неталантливым видом спорта в мире

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что считает футбол самым неинтересным видом спорта в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я терпеть не могу футбол и считаю его самым неталантливым видом спорта в мире. В него могут играть даже трехлетние дети. Ты просто бегаешь по полю и пинаешь мяч. Насколько бездарным нужно быть, чтобы не забить как минимум три мяча в такие огромные ворота?" - цитирует Уайта SportBible.