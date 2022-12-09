https://news.day.az/sport/1518126.html Президент UFC назвал футбол самым неталантливым видом спорта в мире
Президент UFC назвал футбол самым неталантливым видом спорта в мире
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что считает футбол самым неинтересным видом спорта в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я терпеть не могу футбол и считаю его самым неталантливым видом спорта в мире. В него могут играть даже трехлетние дети. Ты просто бегаешь по полю и пинаешь мяч. Насколько бездарным нужно быть, чтобы не забить как минимум три мяча в такие огромные ворота?" - цитирует Уайта SportBible.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре