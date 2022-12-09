ЧМ-2022: На матче Нидерланды-Аргентина забиты 3 гола

00:44

Бергёйс обрабатывает мяч после передачи Копмейнерса и навешивает справа в центр штрафной, где Вегорст выигрывает верховую борьбу и головой вколачивает мяч в левый угол! 1:2.

00:33

Месси, разбежавшись, бросает взгляд на Нопперта перед ударом - и на средней высоте отправляет мяч под правую штангу! 0:2.

23:35

Месси прорывается по центру, ложным движением уходит от соперника, прорывается к штрафной и выполняет техничную передачу направо, на Молину. Тот укрывает мяч от защитника, ускоряется, не давая ван Дейку догнать себя, и технично отправляет мяч внешней стороной стопы в левый нижний угол! 0:1.

23:00

Начался матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречаются на стадионе "Лусаил Айконик".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Баку.

Стартовые составы

Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, Тимбер, Думфрис, де Йонг, де Рон, Бергвейн, Депай, Гакпо.

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Л. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Молина, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес, Месси.

Нидерланды в 1/8 финала без особых проблем обыграли сборную США - 3:1. На групповой стадии подопечные Луи ван Гала обошли хозяев турнира - катарцев, а также команды Эквадора и Сенегала.

Аргентинцы выиграли квартет С, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2) обыграв Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В первом раунде плей-офф команда Лионеля Скалони была сильнее Австралии (2:1).