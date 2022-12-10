https://news.day.az/sport/1518246.html Месси сравнялся с Батистутой по количеству голов на чемпионатах мира
Месси сравнялся с Батистутой по количеству голов на чемпионатах мира
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в пятницу забил десятый гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Габриэля Батистуту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Месси забил гол в матче 1/4 финала против команды Нидерландов и сделал счет 2:0. Теперь на счету нападающего 10 забитых мячей на мировых первенствах.
По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Батистутой.
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