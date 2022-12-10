Месси сравнялся с Батистутой по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в пятницу забил десятый гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Габриэля Батистуту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Месси забил гол в матче 1/4 финала против команды Нидерландов и сделал счет 2:0. Теперь на счету нападающего 10 забитых мячей на мировых первенствах.

По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Батистутой.