Президент Аргентины поблагодарил сборную страны за победу
Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил сборную страны по футболу за победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре.
Об этом он написал в субботу на своей странице в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"До слез. Еще раз спасибо игрокам, тренеру и всем членам делегации за столько страсти и приверженность до последнего мяча. Вы сделали нас очень счастливыми", - написал Фернандес.
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В полуфинале чемпионата мира команда южноамериканской страны сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.
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