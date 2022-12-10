Президент Аргентины поблагодарил сборную страны за победу

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил сборную страны по футболу за победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Об этом он написал в субботу на своей странице в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До слез. Еще раз спасибо игрокам, тренеру и всем членам делегации за столько страсти и приверженность до последнего мяча. Вы сделали нас очень счастливыми", - написал Фернандес.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В полуфинале чемпионата мира команда южноамериканской страны сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.