Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре

Американский футбольный обозреватель Грант Валь (Grant Wahl) умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщил репортер Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) США Рассел Льюис на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации New York Post, 48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил. Его госпитализировали, однако неизвестно, скончался он в больнице или по пути.

Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования.