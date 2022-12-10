https://news.day.az/sport/1518258.html Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре
Футбольный обозреватель умер во время освещения матча чемпионата мира в Катаре
Американский футбольный обозреватель Грант Валь (Grant Wahl) умер в Дохе, освещая четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщил репортер Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) США Рассел Льюис на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации New York Post, 48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил. Его госпитализировали, однако неизвестно, скончался он в больнице или по пути.
Федерация футбола США уже выразила свои соболезнования.
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