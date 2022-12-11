Блогер из России выбежал на поле во время матча ЧМ-2022

Российский блогер Виталий Здоровецкий из Мурманска выбежал на поле во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Нидерландами и Аргентиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, любителя забегов быстро скрутили стюарды и вывели с поля в подтрибунное помещение, сообщает "Спорт-Экспресс".

Здоровецкий сейчас живет в США. Он уже неоднократно занимался подобного рода акциями. Так, он выбежал на поле во время финала чемпионата мира 2014 года между Германией и Аргентиной.

На чемпионате мира по футболу в России он попытался повторить свой забег во время финала, но был задержан.