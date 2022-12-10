Неймар о поражении сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о поражении и вылете национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Думаю, сейчас говорить не подходящее время, потому что я полон эмоций, но я ничего не гарантирую. Посмотрим, что будет дальше.

Я хочу использовать это время, чтобы подумать о сборной, о том, чего я хочу для себя. Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на 100%, что вернусь.

Я не могу поверить, что это происходит. Боль от поражения будет долгой. Теперь пора ехать домой и страдать там", - передает слова Неймара Globo Esporte.

Сегодня сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович.

В серии пенальти точнее оказались вице-чемпионы. Один из ударов бразильцев парировал голкипер Доминик Ливакович, а еще один удар пришелся в штангу. Хорватия выиграла в серии, одержала победу 4:2 и вышла в полуфинал второй раз подряд.

Всего на турнире Неймар принял участие в трех играх, отметившись двумя забитыми мячами.