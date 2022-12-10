Агуэро и два игрока сборной Аргентины вступили в перепалку с Вегхорстом

После матча 1/4 финала чемпионата мира - 2022 между Аргентиной и Нидерландами экс-игрок южноамериканской команды Серхио Агуэро и форвард голландцев Ваут Вегхорст сошлись в словесной перепалке, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также в стычке поучаствовали футболисты сборной Аргентины Лисандро Мартинес и Лаутаро Мартинес.

"Мы шли в раздевалку, и Вегхорст продолжал смотреть на Месси. Он начал говорить: "Эй, Месси, эй, Месси, иди сюда, иди сюда". Он хотел драться! Затем я сказал ему заткнуться. Он разозлился, сказал: "Не говори заткнись!", а я ответил: "А ты не разговаривай с Месси". И все, он ушел", - цитирует Агуэро ESPN.

Сразу после матча капитан сборной Аргентины Месси в ходе общения с корреспондентом TyC Sport оскорбительно высказался в адрес неизвестного за кадром. Позже стало известно, что он обратился именно к Вегхорсту.