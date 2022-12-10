Месси верит, что Марадона помогает сборной Аргентины с небес

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе своей команды над Нидерландами в матче 1/4 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре., передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Диего (Марадона) смотрит на нас с небес. Он подталкивает нас, и я очень надеюсь, что так будет до конца.

Мы действительно счастливы. Мы наслаждались этим моментом. Люди действительно счастливы и взволнованы. Мы в четверке финалистов. Должен сказать, что теперь у нас с плеч свалился груз.

Это был очень тяжелый матч. Это был действительно тяжелый матч. Мы знали, что так будет. Но мы много страдали и не заслужили этого, потому что вели 2:0.