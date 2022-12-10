17-летняя девушка погибла после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

17-летняя девушка стала жертвой вооруженного конфликта в городе Барретуш в штате Сан-Паулу после проигрыша команды Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Хорватии, передает портал "Уол", сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Погибшая скончалась от огнестрельного ранения, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

По информации местных СМИ, потасовка между фанатами началась в торговом центре сразу после окончания игры. Вскоре конфликт перерос в массовую драку, которая завершилась стрельбой.