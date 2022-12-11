Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о футболе. Его слова передает издание Sport Bible, сообщает Day.Az.

Он назвал футбол самым бездарным видом спорта на Земле и заявил, что терпеть его не может. "Насколько бездарным надо быть, чтобы проиграть, когда ворота такие большие?" - рассудил глава UFC.

Отметим, что заявление главы UFC вызвало возмущение у болельщиков футбола.