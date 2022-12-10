Главный тренер Ван Гал покинет сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после поражения от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 в Катаре заявил, что покидает свой пост, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды - 4:3.

"Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так.

Очень больно видеть то, как мы покидаем турнир после того, как сделали все возможное, чтобы этого не произошло", - сказал 71-летний специалист журналистам.

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.

Сегодня, 10 декабря, определится еще один полуфиналист ЧМ-2022. Свои четвертьфинальные матчи сыграют Португалия и Марокко (19.00 по бакинскому), а также Англия и Франция (23.00).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".