Вратарь сборной Аргентины раскритиковал судейство в матче против Нидерландов

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Нидерландов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводит TyC Sports.

Футболисту не понравилось, что главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаосе добавил к основному времени десять минут. "Он хотел, чтобы мы сыграли вничью. Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира", - заявил он.