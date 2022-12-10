Месси признали лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2022

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Нидерландов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщается на сайте турнира.

Футболист забил десятый мяч на чемпионатах мира и сравнялся с рекордсменом сборной Аргентины Габриэлем Батистутой. Также 35-летний нападающий установил рекорд по количеству результативных передач на мундиалях, отдав пятый пас. Месси по этому показателю обошел бразильца Пеле, у которого их четыре.