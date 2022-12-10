Стал известен новый главный тренер сборной Нидерландов по футболу

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу стал экс-наставник "Барселоны" Рональд Куман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru футбольный союз Нидерландов объявил об этом решении еще в апреле. Контракт Кумана будет рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

59-летний специалист ранее уже работал главным тренером сборной Нидерландов, возглавляя команду с 2018 по 2020 год. За время работы с национальной командой Куман ни разу не вывел ее в финальный этап крупного международного турнира.