Подробности о смерти американского журналиста во время матча ЧМ-2022

Агент американского футбольного журналиста Гранта Валя Тим Скэнлан рассказал подробности о его смерти во время работы на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводит CBS News.

Последний твит Валя был посвящен розыгрышу штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу нападающего Ваута Вегорста. По мнению Скэнлана, 48-летнему журналисту стало плохо из-за пережитого стресса. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину. Журналиста повезли в больницу, однако спасти его не удалось.