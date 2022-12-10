Вратарь сборной Германии Нойер досрочно завершил сезон

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер завершил сезон из-за травмы, полученной во время катания на лыжах. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом он написал в субботу в своем аккаунте в Instagram.

На чемпионате мира сборная Германии заняла третье место в группе E и не смогла выйти в плей-офф.

"Конец года точно мог бы пройти и лучше, - написал Нойер. - Пытаясь проветрить голову во время катания на лыжах, я сломал голень. Вчерашняя операция прошла хорошо, огромное спасибо врачам. Однако больно понимать, что нынешний сезон для меня закончен".

Нойеру 36 лет, он выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе команды игрок провел 488 матчей, в 233 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с "Баварией" Нойер 10 раз стал чемпионом Германии, семь раз выиграл Суперкубок Германии, шесть - кубок страны, дважды - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С 2006 по 2011 год голкипер выступал за "Шальке".