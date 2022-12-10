Пеле обратился со словами поддержки к Неймару после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Легендарный бразильский футболист Пеле обратился к своему соотечественнику, лидеру сборной Бразилии Неймару после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Король футбола призвал Неймара, который повторил рекорд Пеле по голам за сборную, продолжать вдохновлять болельщиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Я видел, как ты растешь, я поддерживал тебя каждый день и теперь наконец могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по голам за бразильскую национальную команду. Мы оба знаем, что это больше чем цифры. Наш главный долг как спортсменов - вдохновлять. Вдохновлять наших коллег по профессии сегодня, новые поколения и, самое главное, вдохновлять всех, кто любит наш спорт.

Увы, это не самый счастливый день для нас, но ты всегда будешь источником вдохновения для многих. Я убедился, что чем больше проходит времени, тем более великим становится наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до этого момента никто не мог к нему приблизиться. Ты справился с этим, мальчик. Это мера твоего величия.

Однако ты знаешь, как и я, что нет цифр, которые были бы выше счастья представлять нашу страну. Мне 82, и спустя столько времени я верю, что вдохновил тебя проделать такой путь. Более того, я надеюсь, что твое достижение повлияет на миллионы людей, которые поддерживали тебя в том, чтобы превзойти казавшееся невозможным. Продолжай вдохновлять нас всех так же, как я продолжу радоваться каждому твоему голу - как было в каждом матче, когда я видел тебя на поле", - приводит слова Пеле Sports Illustrated.