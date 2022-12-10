https://news.day.az/sport/1518426.html Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко
Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко
Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с командой Марокко, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Федерация футбола Португалии в социальных сетях.
Игра пройдет 10 декабря на арене "Эль-Тумама" в столице Катара Дохе и начнется в 19:00 по бакинскому времени.
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