Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко

Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу с командой Марокко, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Федерация футбола Португалии в социальных сетях.

Игра пройдет 10 декабря на арене "Эль-Тумама" в столице Катара Дохе и начнется в 19:00 по бакинскому времени.