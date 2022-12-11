Боксер Рой Джонс окончательно завершит карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший в январе планирует окончательно завершить карьеру. Как передает Day.Az об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

"В январе я проведу выставочный бой. После этого я больше не планирую возвращаться", - сказал 53-летний Джонс.

28 января Джонс проведет выставочный бой против бодибилдера Роберта Вильмота.

За профессиональную карьеру Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед (47 нокаутом) и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда провел выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам противостояния судьи зафиксировали ничью. Джонс становился абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. В 1988 году он стал серебряным призером Олимпийских игр. В 2015 году американский боксер получил российское гражданство.