Бензема вернулся к тренировкам в мадридском «Реале»

Нападающий сборной Франции Карим Бензема приступил к тренировкам в составе мадридского "Реала" после травмы, полученной на старте чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, Бензема 10 декабря уже тренировался вместе с командой и сможет принять участие в матче чемпионата страны с "Вальядолидом", который пройдет 30 декабря.