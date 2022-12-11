Тренер сборной Англии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал вылет команды с чемпионата мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводит Sky Sports.

"Я только что сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир", - сказал он, поздравив Францию с выходом в полуфинал. Специалист отметил вклад в результат сборной форварда Гарри Кейна, промахнувшегося с пенальти в конце второго тайма. Саутгейт назвал его надежным игроком и заявил, что без Кейна Англия не дошла бы до стадии 1/4 финала.