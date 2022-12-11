Марокканцы устроили погромы после выхода сборной в полуфинал ЧМ

На Чемпионате мира в Катаре сборная Марокко вновь сотворила сенсацию. Марокканцы со счетом 1:0 обыграли команду Португалии и впервые в истории вышли в полуфинал футбольного первенства. Это первая африканская команда в истории, которая пробилась в четверку сильнейших на мундиалях. Капитан португальцев Криштиану Роналду после финального свистка ушёл с поля рыдая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Каждую победу своей сборной марокканские общины в Европе отмечают бурно: жгут файеры и устраивают драки с полицией. Опасаясь погромов, силы правопорядка взяли под контроль центр Лондона, там болельщики запускают фейерверки.

Чуть позже к марокканским болельщикам присоединились уже французские, которые отмечали победу своей команды над англичанами. Правда, местные предпочли веселиться в барах мирно и без происшествий.

Марокко стала первой в истории командой с африканского континента, пробившейся в 1/2 финала ЧМ. Соперником марокканцев в следующей стадии станет Франция.