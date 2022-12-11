Мейра надеется, что Роналду продолжит играть за сборную Португалии

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий Криштиану Роналду является фантастическим футболистом, в сборной Португалии были бы рады, если бы он продолжил выступать за национальную команду.

Как передает Day.Az такое мнение ТАСС в воскресенье высказал чемпион России 2010 года в составе петербургского "Зенита", участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра.