https://news.day.az/sport/1518512.html Мейра надеется, что Роналду продолжит играть за сборную Португалии
Мейра надеется, что Роналду продолжит играть за сборную Португалии
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий Криштиану Роналду является фантастическим футболистом, в сборной Португалии были бы рады, если бы он продолжил выступать за национальную команду.
Как передает Day.Az такое мнение ТАСС в воскресенье высказал чемпион России 2010 года в составе петербургского "Зенита", участник чемпионата мира 2006 года в составе сборной Португалии Фернанду Мейра.
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