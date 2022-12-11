Президент UFC назвал ужасным поединок Анкалаева и Блаховича

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал ужасным поединок россиянина Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича за чемпионский титул в полутяжелом весе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю. Я начал отключаться уже после трех раундов. Слышал, что Анкалаев расстроен решением, но что вы хотите, чтобы я сделал?

Я уже говорил, что нельзя оставлять все на судей. Не надо выходить с мыслью, что взял два раунда. Не надо прижимать соперника к сетке, если считаешь, что твои дела идут хорошо. Иди и дерись", - цитирует Уайта "Чемпионат.com".

Поединок, который прошел в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе, завершился с ничейным счетом. Один из арбитров отдал победу Анкалаеву, другой - Блаховичу, а третий принял решение о ничейном результате боя. Пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным.

Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона с Блаховичем после того, как чех Иржи Прохазка, являвшийся обладателем чемпионского пояса в этой весовой категории, принял решение освободить титул из-за тяжелой травмы плеча.