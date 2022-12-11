Харри Кейн сделал заявление после вылета команды с ЧМ

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн, нереализовавший пенальти в матче против Франции, сделал заявление после вылета команды с чемпионата мира.Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru его слова приводит BBC.

"Я беру на себя ответственность за это. Дело не в подготовке к матчу или каких-то деталях Чувствовал себя уверенно, просто не исполнил пенальти так, как хотел", - заявил спортсмен. Он добавил, что и ему, и сборной тяжело принять поражение в этом матче.