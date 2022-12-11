Назван лучший игрок чемпионата мира по итогам четвертьфиналов

Портал Goal назвал десятку лучших игроков чемпионата мира по итогам четвертьфинальных матчей в Катаре. Список опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Рейтинг возглавил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В пяти матчах турнира он забил четыре мяча и совершил две голевые передачи. На втором месте расположился французский форвард Килиан Мбаппе с пятью голами и одним пасом в активе. Замкнул тройку еще один французский нападающий Антуан Гризманн, на счету которого три передачи.